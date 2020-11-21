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«Краснодар» — «Тамбов»: Кабелла открыл счет в матче

14:18
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Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла отличился в первом тайме матча 15-го тура РПЛ против «Тамбова». 30-летний французский футболист открыл счет в игре на 17-й минуте — 1:0.

Краснодар — Тамбов

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