«Краснодар» — «Спартак»: гол Кордобы отменили из-за офсайда после вмешательства ВАР

Гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» отменен из-за офсайда.

Колумбиец забил на 10-й минуте после подачи Эдуарда Сперцяна со штрафного. Мяч был отменен после вмешательства ВАР: во время передачи нападающий «Краснодара» оказался в положении «вне игры».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».