«Краснодар» — «Ротор»: следовало ли удалить Кверквелию?
На 40-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Ротор» арбитр Алексей Матюнин после вмешательства видеоассистентов Василия Казарцева и Дмитрия Чельцова принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота гостей. Минутой ранее Соломон Кверквелия отставленной в сторону правой рукой парировал удар Магомеда-Шапи Сулейманова. Матюнин этого не видел, второй ассистент Владимир Миневич не помог, ошибку исправили видеоарбитры.
При этом судья вынес защитнику предупреждение. Следовало ли его удалить? Нет. Кверквелия не лишил соперника явной возможности забить гол — вратарь волгоградцев Йосип Чондрич был готов парировать удар.
(Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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