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«Краснодар» снова не дотянул до повторения рекорда

02:30
5 декабря. Краснодар. «Краснодар» — «Ротор» — 5:0. Фото ФК «Краснодар»
5 декабря. Краснодар. «Краснодар» — «Ротор» — 5:0. Фото ФК «Краснодар»
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«Быки» во второй раз в сезоне-2020/21 разгромили соперника с разницей в пять голов. До получившего пять безответных мячей «Ротора» страдали «Химки», проигравшие в Краснодаре со счетом 2:7. В 12-летней истории клуба набралось уже семь побед по «+5» и одна — над «Анжи» весной 2016 года — с разницей в шесть мячей.

Самые крупные победы в истории «Краснодара»

Дата

Турнир

Главный тренер

Матч

Разность

10.04.2016

Премьер-лига

Олег Кононов

Урал (д) — 6:0

+6

18.09.2020

Премьер-лига

Мурад Мусаев

Химки (д) — 7:2

+5

21.09.2012

Премьер-лига

Славолюб Муслин

Мордовия (д) — 6:1

+5

10.07.2008

Второй дивизион

Владимир Волчек

Сочи-04 (д) — 5:0

+5

24.07.2014

Лига Европы

Олег Кононов

Калев (д) — 5:0

+5

25.09.2014

Кубок России

Олег Кононов

Сокол (г) — 5:0

+5

31.03.2019

Премьер-лига

Мурад Мусаев

Анжи (д) — 5:0

+5

06.12.2020

Премьер-лига

Мурад Мусаев

Ротор (д) — 5:0

+5

«Ротор» в Краснодаре повторил клубный антирекорд, в четвертый раз за время выступления в высшем дивизионе уступив с разницей в пять голов. Ранее по пять безответных мячей в ворота волгоградцев отправляли «Уралмаш» и «Динамо», а «Спартак"-2001 разгромил команду своего бывшего тренера Георгия Ярцева со счетом 6:1.

Самые крупные поражения «Ротора» в чемпионатах России

Дата

Тренер

Соперник

Счет

Разность

08.04.1995

Виктор Прокопенко

Уралмаш (г)

0:5

-5

07.05.2000

Георгий Ярцев

Спартак (д)

1:6

-5

27.03.2004

Владимир Файзулин

Динамо (г)

0:5

-5

05.12.2020

Александр Хацкевич

Краснодар (г)

0:5

-5

22.05.1999

Виктор Прокопенко

ЦСКА (г)

1:5

-4

07.07.1999

Виктор Прокопенко

Локомотив (г)

1:5

-4

22.04.2000

Георгий Ярцев

Локомотив (д)

0:4

-4

По два гола в ворота Йосипа Чондрича забили Ари и Виктор Классон, сделавшие очередные шаги в таблице лучших бомбардиров клуба. Натурализованный бразилец довел лицевой счет до 38 голов и сравнялся с занимавшим второе место Вандерсоном (Федор Смолов впереди на 15 мячей), а швед оторвался от Павла Мамаева и поравнялся с Жоаузинью. На счету обоих по 27 голов.

Лучшие бомбардиры «Краснодара» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Ср.

Федор Смолов

2015-2018

75

53

0,71

Ари

2013-2016, 2018 — н.в.

113

38

0,34

Вандерсон

2012-2017

117

38

0,32

Виктор Классон

2017-н.в.

84

27

0,32

Жоаузинью

2011-2018

177

27

0,15

Павел Мамаев

2013-2018

112

25

0,22

Юра Мовсисян

2011-2012

50

23

0,46

Маурисио Перейра

2013-2019

154

23

0,15

Маркус Берг

2019-н.в.

36

15

0,42

Магомед-Шапи Сулейманов

2017-н.в.

67

14

0,21
Краснодар — Ротор

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