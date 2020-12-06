«Краснодар» снова не дотянул до повторения рекорда

«Быки» во второй раз в сезоне-2020/21 разгромили соперника с разницей в пять голов. До получившего пять безответных мячей «Ротора» страдали «Химки», проигравшие в Краснодаре со счетом 2:7. В 12-летней истории клуба набралось уже семь побед по «+5» и одна — над «Анжи» весной 2016 года — с разницей в шесть мячей.

Самые крупные победы в истории «Краснодара»

Дата Турнир Главный тренер Матч Разность 10.04.2016 Премьер-лига Олег Кононов Урал (д) — 6:0 +6 18.09.2020 Премьер-лига Мурад Мусаев Химки (д) — 7:2 +5 21.09.2012 Премьер-лига Славолюб Муслин Мордовия (д) — 6:1 +5 10.07.2008 Второй дивизион Владимир Волчек Сочи-04 (д) — 5:0 +5 24.07.2014 Лига Европы Олег Кононов Калев (д) — 5:0 +5 25.09.2014 Кубок России Олег Кононов Сокол (г) — 5:0 +5 31.03.2019 Премьер-лига Мурад Мусаев Анжи (д) — 5:0 +5 06.12.2020 Премьер-лига Мурад Мусаев Ротор (д) — 5:0 +5

«Ротор» в Краснодаре повторил клубный антирекорд, в четвертый раз за время выступления в высшем дивизионе уступив с разницей в пять голов. Ранее по пять безответных мячей в ворота волгоградцев отправляли «Уралмаш» и «Динамо», а «Спартак"-2001 разгромил команду своего бывшего тренера Георгия Ярцева со счетом 6:1.

Самые крупные поражения «Ротора» в чемпионатах России

Дата Тренер Соперник Счет Разность 08.04.1995 Виктор Прокопенко Уралмаш (г) 0:5 -5 07.05.2000 Георгий Ярцев Спартак (д) 1:6 -5 27.03.2004 Владимир Файзулин Динамо (г) 0:5 -5 05.12.2020 Александр Хацкевич Краснодар (г) 0:5 -5 22.05.1999 Виктор Прокопенко ЦСКА (г) 1:5 -4 07.07.1999 Виктор Прокопенко Локомотив (г) 1:5 -4 22.04.2000 Георгий Ярцев Локомотив (д) 0:4 -4

По два гола в ворота Йосипа Чондрича забили Ари и Виктор Классон, сделавшие очередные шаги в таблице лучших бомбардиров клуба. Натурализованный бразилец довел лицевой счет до 38 голов и сравнялся с занимавшим второе место Вандерсоном (Федор Смолов впереди на 15 мячей), а швед оторвался от Павла Мамаева и поравнялся с Жоаузинью. На счету обоих по 27 голов.

Лучшие бомбардиры «Краснодара» в чемпионатах России