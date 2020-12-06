«Краснодар» снова не дотянул до повторения рекорда
«Быки» во второй раз в сезоне-2020/21 разгромили соперника с разницей в пять голов. До получившего пять безответных мячей «Ротора» страдали «Химки», проигравшие в Краснодаре со счетом 2:7. В 12-летней истории клуба набралось уже семь побед по «+5» и одна — над «Анжи» весной 2016 года — с разницей в шесть мячей.
Самые крупные победы в истории «Краснодара»
|
Дата
|
Турнир
|
Главный тренер
|
Матч
|
Разность
|
10.04.2016
|
Премьер-лига
|
Олег Кононов
|
Урал (д) — 6:0
|
+6
|
18.09.2020
|
Премьер-лига
|
Мурад Мусаев
|
Химки (д) — 7:2
|
+5
|
21.09.2012
|
Премьер-лига
|
Славолюб Муслин
|
Мордовия (д) — 6:1
|
+5
|
10.07.2008
|
Второй дивизион
|
Владимир Волчек
|
Сочи-04 (д) — 5:0
|
+5
|
24.07.2014
|
Лига Европы
|
Олег Кононов
|
Калев (д) — 5:0
|
+5
|
25.09.2014
|
Кубок России
|
Олег Кононов
|
Сокол (г) — 5:0
|
+5
|
31.03.2019
|
Премьер-лига
|
Мурад Мусаев
|
Анжи (д) — 5:0
|
+5
|
06.12.2020
|
Премьер-лига
|
Мурад Мусаев
|
Ротор (д) — 5:0
|
+5
«Ротор» в Краснодаре повторил клубный антирекорд, в четвертый раз за время выступления в высшем дивизионе уступив с разницей в пять голов. Ранее по пять безответных мячей в ворота волгоградцев отправляли «Уралмаш» и «Динамо», а «Спартак"-2001 разгромил команду своего бывшего тренера Георгия Ярцева со счетом 6:1.
Самые крупные поражения «Ротора» в чемпионатах России
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
Разность
|
08.04.1995
|
Виктор Прокопенко
|
Уралмаш (г)
|
0:5
|
-5
|
07.05.2000
|
Георгий Ярцев
|
Спартак (д)
|
1:6
|
-5
|
27.03.2004
|
Владимир Файзулин
|
Динамо (г)
|
0:5
|
-5
|
05.12.2020
|
Александр Хацкевич
|
Краснодар (г)
|
0:5
|
-5
|
22.05.1999
|
Виктор Прокопенко
|
ЦСКА (г)
|
1:5
|
-4
|
07.07.1999
|
Виктор Прокопенко
|
Локомотив (г)
|
1:5
|
-4
|
22.04.2000
|
Георгий Ярцев
|
Локомотив (д)
|
0:4
|
-4
По два гола в ворота Йосипа Чондрича забили Ари и Виктор Классон, сделавшие очередные шаги в таблице лучших бомбардиров клуба. Натурализованный бразилец довел лицевой счет до 38 голов и сравнялся с занимавшим второе место Вандерсоном (Федор Смолов впереди на 15 мячей), а швед оторвался от Павла Мамаева и поравнялся с Жоаузинью. На счету обоих по 27 голов.
Лучшие бомбардиры «Краснодара» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Федор Смолов
|
2015-2018
|
75
|
53
|
0,71
|
Ари
|
2013-2016, 2018 — н.в.
|
113
|
38
|
0,34
|
Вандерсон
|
2012-2017
|
117
|
38
|
0,32
|
Виктор Классон
|
2017-н.в.
|
84
|
27
|
0,32
|
Жоаузинью
|
2011-2018
|
177
|
27
|
0,15
|
Павел Мамаев
|
2013-2018
|
112
|
25
|
0,22
|
Юра Мовсисян
|
2011-2012
|
50
|
23
|
0,46
|
Маурисио Перейра
|
2013-2019
|
154
|
23
|
0,15
|
Маркус Берг
|
2019-н.в.
|
36
|
15
|
0,42
|
Магомед-Шапи Сулейманов
|
2017-н.в.
|
67
|
14
|
0,21
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