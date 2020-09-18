«Краснодар» провел самый результативный матч в истории

В первом матче восьмого тура чемпионата России-2020/21 «Краснодар» разгромил на своем поле «Химки» со счетом 7:2, обновив рекорд результативности в официальных встречах. Никогда ранее «быки» не забивали более шести голов. Именно столько получили от них «Мордовия» в 2012-м и «Урал» в 2016-м. Успех во встрече со «шмелями» по-прежнему остается самым крупным в клубном истории.

Самые крупные победы в истории «Краснодара»

Дата Турнир Главный тренер Матч Разность 10.04.2016 Премьер-лига Олег Кононов Урал (д) — 6:0 +6 18.09.2020 Премьер-лига Мурад Мусаев Химки (д) — 7:2 +5 21.09.2012 Премьер-лига Славолюб Муслин Мордовия (д) — 6:1 +5 10.07.2008 Второй дивизион Владимир Волчек Сочи-04 (д) — 5:0 +5 24.07.2014 Лига Европы Олег Кононов Калев (д) — 5:0 +5 25.09.2014 Кубок России Олег Кононов Сокол (г) — 5:0 +5 31.03.2019 Премьер-лига Мурад Мусаев Анжи (д) — 5:0 +5

Также краснодарцы вошли в элитную компанию команд, которым удавалось забить более шести голов в матчах чемпионата страны. По три сверхрезультативных встречи провели «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и «Динамо», по одной — «Асмарал», «Ротор», «Ростсельмаш», ЦСКА и «Сочи». Причем со счетом 7:2 ранее побеждали только дончане, разгромившие на выезде «КАМАЗ».

Команды, забивавшие более шести голов в чемпионатах России

Клуб Матчи Число матчей Спартак Уралмаш (г) — 8:2, Тюмень (д) — 7:0, Жемчужина (г) — 7:3 3 Локомотив Динамо-Газовик (д) — 7:0, Торпедо (д) — 8:0, Уралан (д) — 9:0 3 Динамо Луч (д) — 7:1, Зенит (д) — 7:1, Ростов (д) — 7:3 3 Зенит Луч-Энергия (д) — 8:1, Торпедо (д) — 8:1, Урал (д) — 7:1 3 Асмарал Зенит (д — 8:3 1 Ротор Жемчужина (д) — 7:0 1 Ростсельмаш КАМАЗ (г) — 7:2 1 ЦСКА Мордовия (д) — 7:1 1 Сочи Ростов (д) — 10:1 1 Краснодар Химки (д) — 7:2 1

Одним из главных героев матча стал полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, забивший первые голы после того, как залечил тяжелую травму колена. В списке лучших бомбардиров клуба швед обогнал Юру Мовсисяна и Маурисио Перейру и сравнялся с Павлом Мамаевым. Чаще в черно-зеленой форме отличались только четверо — Федор Смолов, Вандерсон, Ари и Жоаузинью. А забившие 13-е голы Маркус Берг и Магомед-Шапи Сулейманов сравнялись с снайперском рейтинге с Иваном Игнатьевым, Евгением Шипициным и Вандерсоном Масиэлом. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры «Краснодара» в чемпионатах России