«Краснодар» провел самый результативный матч в истории
В первом матче восьмого тура чемпионата России-2020/21 «Краснодар» разгромил на своем поле «Химки» со счетом 7:2, обновив рекорд результативности в официальных встречах. Никогда ранее «быки» не забивали более шести голов. Именно столько получили от них «Мордовия» в 2012-м и «Урал» в 2016-м. Успех во встрече со «шмелями» по-прежнему остается самым крупным в клубном истории.
Самые крупные победы в истории «Краснодара»
|
Дата
|
Турнир
|
Главный тренер
|
Матч
|
Разность
|
10.04.2016
|
Премьер-лига
|
Олег Кононов
|
Урал (д) — 6:0
|
+6
|
18.09.2020
|
Премьер-лига
|
Мурад Мусаев
|
Химки (д) — 7:2
|
+5
|
21.09.2012
|
Премьер-лига
|
Славолюб Муслин
|
Мордовия (д) — 6:1
|
+5
|
10.07.2008
|
Второй дивизион
|
Владимир Волчек
|
Сочи-04 (д) — 5:0
|
+5
|
24.07.2014
|
Лига Европы
|
Олег Кононов
|
Калев (д) — 5:0
|
+5
|
25.09.2014
|
Кубок России
|
Олег Кононов
|
Сокол (г) — 5:0
|
+5
|
31.03.2019
|
Премьер-лига
|
Мурад Мусаев
|
Анжи (д) — 5:0
|
+5
Также краснодарцы вошли в элитную компанию команд, которым удавалось забить более шести голов в матчах чемпионата страны. По три сверхрезультативных встречи провели «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и «Динамо», по одной — «Асмарал», «Ротор», «Ростсельмаш», ЦСКА и «Сочи». Причем со счетом 7:2 ранее побеждали только дончане, разгромившие на выезде «КАМАЗ».
Команды, забивавшие более шести голов в чемпионатах России
|
Клуб
|
Матчи
|
Число матчей
|
Спартак
|
Уралмаш (г) — 8:2, Тюмень (д) — 7:0, Жемчужина (г) — 7:3
|
3
|
Локомотив
|
Динамо-Газовик (д) — 7:0, Торпедо (д) — 8:0, Уралан (д) — 9:0
|
3
|
Динамо
|
Луч (д) — 7:1, Зенит (д) — 7:1, Ростов (д) — 7:3
|
3
|
Зенит
|
Луч-Энергия (д) — 8:1, Торпедо (д) — 8:1, Урал (д) — 7:1
|
3
|
Асмарал
|
Зенит (д — 8:3
|
1
|
Ротор
|
Жемчужина (д) — 7:0
|
1
|
Ростсельмаш
|
КАМАЗ (г) — 7:2
|
1
|
ЦСКА
|
Мордовия (д) — 7:1
|
1
|
Сочи
|
Ростов (д) — 10:1
|
1
|
Краснодар
|
Химки (д) — 7:2
|
1
Одним из главных героев матча стал полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, забивший первые голы после того, как залечил тяжелую травму колена. В списке лучших бомбардиров клуба швед обогнал Юру Мовсисяна и Маурисио Перейру и сравнялся с Павлом Мамаевым. Чаще в черно-зеленой форме отличались только четверо — Федор Смолов, Вандерсон, Ари и Жоаузинью. А забившие 13-е голы Маркус Берг и Магомед-Шапи Сулейманов сравнялись с снайперском рейтинге с Иваном Игнатьевым, Евгением Шипициным и Вандерсоном Масиэлом. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры «Краснодара» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Федор Смолов
|
2015-2018
|
75
|
53
|
Вандерсон
|
2012-2017
|
117
|
38
|
Ари
|
2013-2016, 2018 — н.в.
|
110
|
36
|
Жоаузинью
|
2011-2018
|
177
|
27
|
Виктор Классон
|
2017-н.в.
|
77
|
25
|
Павел Мамаев
|
2013-2018
|
112
|
25
|
Юра Мовсисян
|
2011-2012
|
50
|
23
|
Маурисио Перейра
|
2013-2019
|
154
|
23
|
Маркус Берг
|
2019-н.в.
|
30
|
13
|
Иван Игнатьев
|
2017-2019
|
37
|
13
|
Магомед-Шапи Сулейманов
|
2017-н.в.
|
58
|
13
|
Евгений Шипицин
|
2011-2014
|
63
|
13
|
Вандерсон Масиэл
|
2017-н.в.
|
83
|
13