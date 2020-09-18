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«Краснодар» провел самый результативный матч в истории

23:28
&quot;Краснодар&quot; после победы над &quot;Химками&quot;. Фото ФК "Краснодар"
&quot;Краснодар&quot; после победы над &quot;Химками&quot;. Фото ФК "Краснодар"
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В первом матче восьмого тура чемпионата России-2020/21 «Краснодар» разгромил на своем поле «Химки» со счетом 7:2, обновив рекорд результативности в официальных встречах. Никогда ранее «быки» не забивали более шести голов. Именно столько получили от них «Мордовия» в 2012-м и «Урал» в 2016-м. Успех во встрече со «шмелями» по-прежнему остается самым крупным в клубном истории.

Самые крупные победы в истории «Краснодара»

Дата

Турнир

Главный тренер

Матч

Разность

10.04.2016

Премьер-лига

Олег Кононов

Урал (д) — 6:0

+6

18.09.2020

Премьер-лига

Мурад Мусаев

Химки (д) — 7:2

+5

21.09.2012

Премьер-лига

Славолюб Муслин

Мордовия (д) — 6:1

+5

10.07.2008

Второй дивизион

Владимир Волчек

Сочи-04 (д) — 5:0

+5

24.07.2014

Лига Европы

Олег Кононов

Калев (д) — 5:0

+5

25.09.2014

Кубок России

Олег Кононов

Сокол (г) — 5:0

+5

31.03.2019

Премьер-лига

Мурад Мусаев

Анжи (д) — 5:0

+5

Также краснодарцы вошли в элитную компанию команд, которым удавалось забить более шести голов в матчах чемпионата страны. По три сверхрезультативных встречи провели «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и «Динамо», по одной — «Асмарал», «Ротор», «Ростсельмаш», ЦСКА и «Сочи». Причем со счетом 7:2 ранее побеждали только дончане, разгромившие на выезде «КАМАЗ».

Команды, забивавшие более шести голов в чемпионатах России

Клуб

Матчи

Число матчей

Спартак

Уралмаш (г) — 8:2, Тюмень (д) — 7:0, Жемчужина (г) — 7:3

3

Локомотив

Динамо-Газовик (д) — 7:0, Торпедо (д) — 8:0, Уралан (д) — 9:0

3

Динамо

Луч (д) — 7:1, Зенит (д) — 7:1, Ростов (д) — 7:3

3

Зенит

Луч-Энергия (д) — 8:1, Торпедо (д) — 8:1, Урал (д) — 7:1

3

Асмарал

Зенит (д — 8:3

1

Ротор

Жемчужина (д) — 7:0

1

Ростсельмаш

КАМАЗ (г) — 7:2

1

ЦСКА

Мордовия (д) — 7:1

1

Сочи

Ростов (д) — 10:1

1

Краснодар

Химки (д) — 7:2

1

Одним из главных героев матча стал полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, забивший первые голы после того, как залечил тяжелую травму колена. В списке лучших бомбардиров клуба швед обогнал Юру Мовсисяна и Маурисио Перейру и сравнялся с Павлом Мамаевым. Чаще в черно-зеленой форме отличались только четверо — Федор Смолов, Вандерсон, Ари и Жоаузинью. А забившие 13-е голы Маркус Берг и Магомед-Шапи Сулейманов сравнялись с снайперском рейтинге с Иваном Игнатьевым, Евгением Шипициным и Вандерсоном Масиэлом. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры «Краснодара» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Федор Смолов

2015-2018

75

53

Вандерсон

2012-2017

117

38

Ари

2013-2016, 2018 — н.в.

110

36

Жоаузинью

2011-2018

177

27

Виктор Классон

2017-н.в.

77

25

Павел Мамаев

2013-2018

112

25

Юра Мовсисян

2011-2012

50

23

Маурисио Перейра

2013-2019

154

23

Маркус Берг

2019-н.в.

30

13

Иван Игнатьев

2017-2019

37

13

Магомед-Шапи Сулейманов

2017-н.в.

58

13

Евгений Шипицин

2011-2014

63

13

Вандерсон Масиэл

2017-н.в.

83

13

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