«Краснодар» просит пояснить три решения бригады Лапочкина

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» обратился в департамент судейства РФС с просьбой пояснить три решения бригады Сергея Лапочкина, работавшей на матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (0:1).

Первое решение касается эпизода на 13-й минуте. По мнению экспертов «СЭ» в том эпизоде арбитр ошибся, не зафиксировав фол Ильи Кутепова. После выполнения углового удара, когда мяч был в игре, в штрафной площади «Спартака» его защитник ударил Егора Сорокина рукой в лицо и помешал ему совершить удар по воротам. Рефери следовало наказать Кутепова 11-метровым и желтой карточкой. Ошибку Лапочкина не исправил видеоарбитр Николай Волошин, не вмешавшийся в действия судьи.

Второе решение относится к моменту на 54-й минуте, когда спартаковец Андрей Ещенко грубо сыграл против Кристиана Рамиреса. К тому времени защитник красно-белых уже получил одно предупреждение. Краснодарцы интересуются, не следовало ли показать ему вторую желтую карточку.

Третий момент: 76-я минута, Айртон совершил фол по неосторожности, в штрафной площади подыграв себе левой рукой. Лапочкин находился далеко от места событий. ВАР Волошин в его действия вмешиваться не стал. (Александр Бобров)