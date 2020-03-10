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«Краснодар» просит пояснить три решения бригады Лапочкина

14:55
9 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 0:1. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 0:1. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Краснодар» обратился в департамент судейства РФС с просьбой пояснить три решения бригады Сергея Лапочкина, работавшей на матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (0:1).

9&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Илья Кутепов сбивает в&nbsp;штрафной Маркуса Берга.Виноват не Лапочкин, виноват «Спартак». Рабинер — о поражении команды Тедеско от «Краснодара»

Первое решение касается эпизода на 13-й минуте. По мнению экспертов «СЭ» в том эпизоде арбитр ошибся, не зафиксировав фол Ильи Кутепова. После выполнения углового удара, когда мяч был в игре, в штрафной площади «Спартака» его защитник ударил Егора Сорокина рукой в лицо и помешал ему совершить удар по воротам. Рефери следовало наказать Кутепова 11-метровым и желтой карточкой. Ошибку Лапочкина не исправил видеоарбитр Николай Волошин, не вмешавшийся в действия судьи.

Второе решение относится к моменту на 54-й минуте, когда спартаковец Андрей Ещенко грубо сыграл против Кристиана Рамиреса. К тому времени защитник красно-белых уже получил одно предупреждение. Краснодарцы интересуются, не следовало ли показать ему вторую желтую карточку.

Третий момент: 76-я минута, Айртон совершил фол по неосторожности, в штрафной площади подыграв себе левой рукой. Лапочкин находился далеко от места событий. ВАР Волошин в его действия вмешиваться не стал. (Александр Бобров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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