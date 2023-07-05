«Краснодар» предлагал 3 миллиона евро за аргентинца
Как стало известно «СЭ», «Краснодар» делал предложение аргентинскому клубу «Велес Сарсфилд» о трансфере 24-летнего защитника Франсиско Габриэля Ортеги, но получил отказ.
«Быки» были готовы заплатить 3 миллиона евро и еще 1 миллион в виде бонусов.
На днях в бельгийских СМИ появилась информация, что интерес к Ортеге проявил один из местных клубов. Какой именно, не сообщается.
По данным Transfermarkt, контракт игрока с «Велесом» действует до 31 декабря 2024 года. Трансферная стоимость оценивается в 3,8 миллиона евро.
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Ростов – Факел
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Локомотив – Рубин
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Сочи – Балтика
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