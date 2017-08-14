"Краснодар" поздравил Галицкого с юбилеем

"Краснодар" на своем официальном сайте поздравил президента и владельца команды Сергея Галицкого. Руководителю исполняется 50 лет.

"Весь коллектив "Краснодара" поздравляет Сергея Николаевича с юбилеем. Желаем Вам неиссякаемой энергии и крепкого здоровья! Пусть успех сопутствует вам во всем, пусть созданный Вами клуб радует победами и ярким, результативным футболом на внутренней и международной аренах, а академия продолжает открывать и воспитывать молодые таланты для "Краснодара" и всего отечественного футбола!" – говорится в сообщении на сайте клуба.

Напомним, что "Краснодар" был основан в 2008 году. За это время клуб дошел до премьер-лиги и уже несколько лет подряд участвует в еврокубках.