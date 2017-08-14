12:40 14 августа | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" поздравил Галицкого с юбилеем

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"Краснодар" на своем официальном сайте поздравил президента и владельца команды Сергея Галицкого. Руководителю исполняется 50 лет.

"Весь коллектив "Краснодара" поздравляет Сергея Николаевича с юбилеем. Желаем Вам неиссякаемой энергии и крепкого здоровья! Пусть успех сопутствует вам во всем, пусть созданный Вами клуб радует победами и ярким, результативным футболом на внутренней и международной аренах, а академия продолжает открывать и воспитывать молодые таланты для "Краснодара" и всего отечественного футбола!" – говорится в сообщении на сайте клуба.

Напомним, что "Краснодар" был основан в 2008 году. За это время клуб дошел до премьер-лиги и уже несколько лет подряд участвует в еврокубках.

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=129632

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ValeraK

Преподнесли суперпрезент в виде боевой домашнец ничейки с самим Амкаром)) А-ха-ха. Так держать, бычки!))

14:31 14 августа

defender_8

Вчера надо было играть, но вряд ли с Шалимовым мы увидим тот футбол, о котором мечтает Галийкий.

14:12 14 августа

Мочи "магнит" спасай Россию

и команда вчера очередной галстук преподнесла......

13:05 14 августа