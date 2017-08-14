"Краснодар" поздравил Галицкого с юбилеем

"Краснодар" на своем официальном сайте поздравил президента и владельца команды Сергея Галицкого. Руководителю исполняется 50 лет.
"Весь коллектив "Краснодара" поздравляет Сергея Николаевича с юбилеем. Желаем Вам неиссякаемой энергии и крепкого здоровья! Пусть успех сопутствует вам во всем, пусть созданный Вами клуб радует победами и ярким, результативным футболом на внутренней и международной аренах, а академия продолжает открывать и воспитывать молодые таланты для "Краснодара" и всего отечественного футбола!" – говорится в сообщении на сайте клуба.
Напомним, что "Краснодар" был основан в 2008 году. За это время клуб дошел до премьер-лиги и уже несколько лет подряд участвует в еврокубках.
ValeraK
Преподнесли суперпрезент в виде боевой домашнец ничейки с самим Амкаром)) А-ха-ха. Так держать, бычки!))
14:31 14 августа
defender_8
Вчера надо было играть, но вряд ли с Шалимовым мы увидим тот футбол, о котором мечтает Галийкий.
14:12 14 августа
Мочи "магнит" спасай Россию
и команда вчера очередной галстук преподнесла......
13:05 14 августа