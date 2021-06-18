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«Краснодар» отправился на сбор в Австрию

10:31

Игроки «Краснодара» вышли из отпуска и отправились на сбор в Австрию, сообщает пресс-служба клуба.

Оба летних сбора команда проведет в Австрии. Первый пройдет с 18 июня по 1 июля, второй — с 5 по 19 июля.

В скором времени «Краснодар» проведет товарищеские матчи с польской «Легией» (23 июня), греческим «Олимпиакосом» (27 июня) и румынской «Сепси» (1 июля).

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=139482

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