«Краснодар» объявил, что матч с «Оренбургом» не состоится

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала на официальном сайте клуба заявление о ситуации с проведением матча 24-го тура РПЛ против «Оренбурга». Встреча должна была пройти 27 июня.

Ранее стало известно, что в «Оренбурге» выявили восемь положительных результатов тестирования на коронавирус: 6 футболистов и 2 сотрудника клуба. Сегодня РПЛ сообщила, что матч «Оренбург» — «Краснодар» не состоится.

«26 июня в адрес РПЛ поступило официальное письмо от ФК «Оренбург». В нем сообщалось о невозможности участия команды в матче с «Краснодаром». Таким образом, намеченная на 27 июня игра 24 тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром» не состоится», — говорится в заявлении «быков».

Оренбург" с 23 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — 41 балл и 3-я строчка.