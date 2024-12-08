«Краснодар» — «Локомотив»: Мусаева удалили в концовке

Главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева удалили в концовке домашнего матча против «Локомотива» в 18-м туре РПЛ.

В компенсированное время ко второму тайму арбитр матча Василий Казарцев показал Мусаеву красную карточку. Перед этим эпизодом арбитры отменили гол «Краснодара» и не назначили пенальти в ворота железнодорожников из-за фола хозяев в предыдущем эпизоде.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив»