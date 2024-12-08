«Краснодар» — «Локомотив»: гол Кордобы отменили из-за офсайда

Арбитр матча «Краснодар» — «Локомотив» Василий Казарцев не засчитал гол хозяев в матче против «Локомотива» в 18-м туре РПЛ.

На 83-й минуте у «быков» отличился Джон Кордоба, но забитый мяч отменили из-за пассивного офсайда Олакунле Олусегуна.