«Краснодар» и «Локомотив» поделили очки в заключительном матче года

«Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 18-го тура РПЛ — 0:0.

На 83-й минуте у «быков» отличился Джон Кордоба, но забитый мяч отменили из-за пассивного офсайда Олакунле Олусегуна.

В первом тайме защитник краснодарской команды Диего Коста разбил голову в столкновении с футболистом железнодорожников Евгением Морозовым. Ему была оказана медицинская помощь. В концовке матча защитник «Локомотива» Сесар Монтес получил повреждение и не смог продолжить игру. Его увезли с поля на электрокаре.

На 89-й минуте Василий Казарцев после просмотра ВАР не стал назначать пенальти в ворота «Локомотива» после того, как мяч попал в руку футболисту московской команды Максиму Ненахову. Спустя минуту главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил красную карточку за споры с резервным арбитром.

«Краснодар» набрал 39 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя по дополнительным показателям «Зенит» (39). Клуб из Москвы с 35 очками сохраняет пятую строчку.