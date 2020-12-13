«Краснодар» разгромил «Локомотив»
«Краснодар» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ на своем поле разгромил «Локомотив» со счетом 5:0.
Голы забили Виктор Классон, Реми Кабелла, Маркус Берг (дубль) и Магомед-Шапи Сулейманов.
«Краснодар» поднялся на восьмое место в таблице. «Локомотив» — седьмой.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
18-й тур
«Краснодар» — «Локомотив» (Москва) — 5:0 (2:0)
Голы: Классон, 5 (1:0). Кабелла, 11 (2:0). Берг, 75 (3:0). Сулейманов, 80 (4:0). Берг, 85 (5:0).
Нереализованный пенальти: Миранчук, 44 (вратарь)
«Краснодар»: Городов, Смольников, Сорокин, Мартынович, Рамирес (Чернов, 82), Олссон, Газинский (Вилена, 64), Кабелла (Сулейманов, 64), Ионов (Вандерсон Масиэл, 60), Классон (Сперцян, 81), Берг.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Райкович, Чорлука, Рыбус, Магкеев (Иосифов, 73), Крыховяк, Рыбчинский, Игнатьев (Куликов, 46), Эдер, Миранчук.
Предупреждения: Райкович, 38. Сорокин, 52. Классон, 59. Рыбус, 70. Чорлука, 78. Олссон, 90+1.
Судьи: Москалев (Воронеж). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Богданов (Верея).
ВАР: Шадыханов (Москва). Лунев (Новосибирск).
13 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар». 9033 зрителя.
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