«Краснодар» разгромил «Локомотив»

«Краснодар» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ на своем поле разгромил «Локомотив» со счетом 5:0.

Голы забили Виктор Классон, Реми Кабелла, Маркус Берг (дубль) и Магомед-Шапи Сулейманов.

«Краснодар» поднялся на восьмое место в таблице. «Локомотив» — седьмой.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

«Краснодар» — «Локомотив» (Москва) — 5:0 (2:0)

Голы: Классон, 5 (1:0). Кабелла, 11 (2:0). Берг, 75 (3:0). Сулейманов, 80 (4:0). Берг, 85 (5:0).

Нереализованный пенальти: Миранчук, 44 (вратарь)

«Краснодар»: Городов, Смольников, Сорокин, Мартынович, Рамирес (Чернов, 82), Олссон, Газинский (Вилена, 64), Кабелла (Сулейманов, 64), Ионов (Вандерсон Масиэл, 60), Классон (Сперцян, 81), Берг.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Райкович, Чорлука, Рыбус, Магкеев (Иосифов, 73), Крыховяк, Рыбчинский, Игнатьев (Куликов, 46), Эдер, Миранчук.

Предупреждения: Райкович, 38. Сорокин, 52. Классон, 59. Рыбус, 70. Чорлука, 78. Олссон, 90+1.

Судьи: Москалев (Воронеж). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Богданов (Верея).

ВАР: Шадыханов (Москва). Лунев (Новосибирск).

13 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар». 9033 зрителя.