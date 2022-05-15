«Краснодар» — ЦСКА: Кривцов открыл счет ударом в девятку из-за штрафной
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов открыл счет в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА — 1:0.
На 75-й минуте 19-летний футболист забил ударом из-за пределов штрафной в дальний от себя верхний угол ворот Игоря Акинфеева.
Кривцов забил второй гол в нынешнем розыгрыше РПЛ. Россиянин проводит 19-й матч в этом чемпионате России.
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|
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|- : -
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Краснодар – Ахмат
|- : -
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|17:00
|
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|- : -
|21.05
|17:00
|
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|21.05
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|
Рубин – Уфа
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|
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|
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