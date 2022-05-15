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«Краснодар» — ЦСКА: Кривцов открыл счет ударом в девятку из-за штрафной

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов открыл счет в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА — 1:0.

На 75-й минуте 19-летний футболист забил ударом из-за пределов штрафной в дальний от себя верхний угол ворот Игоря Акинфеева.

Кривцов забил второй гол в нынешнем розыгрыше РПЛ. Россиянин проводит 19-й матч в этом чемпионате России.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
0
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3
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4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
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 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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