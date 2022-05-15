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Игонин: «Команды были настроены на результат, особенно «Спартак»»

Роман Шишов
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин отметил эмоциональность «Спартака» (1:1) в матче 29-го тар Тинькофф РПЛ.

«Понятно, что команды были настроены на результат, особенно «Спартак», — цитирует Игонина Газета.Ru. — Эмоционально он очень хорошо выглядел, и я могу только похвалить их за то, как они сражались — им был необходим результат практически любой ценой, и их можно только поблагодарить за это. Что касается «Зенита», понравилось, что команда и тренер ни в коем случае не хотели проигрывать этот матч, хотя какой-то большой необходимости в победе не было. Но перестановки во втором тайме говорят о том, что, даже пойдя на риск, Семак хотел, чтобы этот матч не был, как минимум, проигран. Возможности для этого есть, «Зенит» сегодня может менять тактику и игру, поскольку для этого есть футболисты, как Оздоев, Ерохин, Дзюба — и благодаря их выходу можно кардинально поменять игру в атаке, что и произошло».

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Открытие Арена» «Спартак» принимал «Зенит» в рамках предпоследнего тура РПЛ. Голами отметились Александр Соболев и Андрей Мостовой с пенальти.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/15/17743754.shtml
Алексей Игонин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Ростов
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