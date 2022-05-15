Игонин: «Команды были настроены на результат, особенно «Спартак»»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин отметил эмоциональность «Спартака» (1:1) в матче 29-го тар Тинькофф РПЛ.

«Понятно, что команды были настроены на результат, особенно «Спартак», — цитирует Игонина Газета.Ru. — Эмоционально он очень хорошо выглядел, и я могу только похвалить их за то, как они сражались — им был необходим результат практически любой ценой, и их можно только поблагодарить за это. Что касается «Зенита», понравилось, что команда и тренер ни в коем случае не хотели проигрывать этот матч, хотя какой-то большой необходимости в победе не было. Но перестановки во втором тайме говорят о том, что, даже пойдя на риск, Семак хотел, чтобы этот матч не был, как минимум, проигран. Возможности для этого есть, «Зенит» сегодня может менять тактику и игру, поскольку для этого есть футболисты, как Оздоев, Ерохин, Дзюба — и благодаря их выходу можно кардинально поменять игру в атаке, что и произошло».

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Открытие Арена» «Спартак» принимал «Зенит» в рамках предпоследнего тура РПЛ. Голами отметились Александр Соболев и Андрей Мостовой с пенальти.