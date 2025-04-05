«Краснодар» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Краснодар» и «Акрон» сыграют в 23-м туре РПЛ в субботу, 5 апреля. Матч в Краснодаре на «Арене Краснодар» начнется в 19.45 по московскому времени.

Трансляция игры «Краснодар» — «Акрон» пройдет на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале стартует в 19.40, за пять минут до стартового свистка. Кроме того, смотреть игру РПЛ можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального эфира).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Москве. Ключевые события и результат игры «Краснодар» — «Акрон» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля 2025, 19:45. Краснодар (Краснодар)

В чемпионате России-2024/25 «Краснодар» набрал 49 очков в 22 турах и расположился на первом месте в турнирной таблице. У «Акрона» — 25 очков и девятая строчка.

«Быки» в предыдущей встрече выиграли у «Факела» (5:0), а тольяттинцы — уступили «Ростову» (2:3).