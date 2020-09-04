Крал сможет сыграть в дерби с ЦСКА, несмотря на коронавирус в сборной Чехии

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Алекс Крал сможет сыграть в матче 7-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА. Этому не помешает ситуация с коронавирусом в сборной Чехии, за которую он выступает.

Перед матчами Лиги наций со Словакией и Шотландией один из чешских игроков сдал положительный тест на COVID-19. Зараженного футболиста изолировали, но все остальные чешские футболисты сразу сдали два теста, и ни один не дал положительный результат — об этом федерация сразу же официально оповестила все клубы.

Как сообщили «СЭ» в «Спартаке», угрозы пропуска дерби у Крала нет.

Теперь по прилету в Москву 22-летний хавбек сдаст еще один анализ (обязательная процедура для всех, кто прибывает в РФ — Прим. «СЭ»), после чего сможет сыграть как с ЦСКА 13 сентября, так и с «Рубином» 20 сентября. (Вячеслав Короткин)