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Крал сможет сыграть в дерби с ЦСКА, несмотря на коронавирус в сборной Чехии

17:46
Алекс Крал. Фото ФК «Спартак»
Алекс Крал. Фото ФК «Спартак»
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Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Алекс Крал сможет сыграть в матче 7-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА. Этому не помешает ситуация с коронавирусом в сборной Чехии, за которую он выступает.

Перед матчами Лиги наций со Словакией и Шотландией один из чешских игроков сдал положительный тест на COVID-19. Зараженного футболиста изолировали, но все остальные чешские футболисты сразу сдали два теста, и ни один не дал положительный результат — об этом федерация сразу же официально оповестила все клубы.

Как сообщили «СЭ» в «Спартаке», угрозы пропуска дерби у Крала нет.

Теперь по прилету в Москву 22-летний хавбек сдаст еще один анализ (обязательная процедура для всех, кто прибывает в РФ — Прим. «СЭ»), после чего сможет сыграть как с ЦСКА 13 сентября, так и с «Рубином» 20 сентября. (Вячеслав Короткин)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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