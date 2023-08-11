«Урал» — «Спартак»: Егорычев сравнял счет

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев сравнял счет в матче со «Спартаком» в 4-м туре РПЛ.

На 90-й минуте хозяева поля исполняли штрафной, после отскока от стенки мяч попал к Егорычеву, который поразил ворота Ильи Свинова.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Урал» — «Спартак».