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Сегодня, 19:50

Форвард «Урала» не забил в полупустые ворота при счете 1:1 в матче со «Спартаком»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Урала» Гильерме Шеттине не сумел реализовать голевой момент в матче 4-го утра РПЛ против «Спартака».

При счете 1:1 Шеттине во вратарской соперника никто не мешал пробить по воротам. Игрок попал в штангу.

Через 3 минуты после этого момента игрок красно-белых Александр Соболев вывел «Спартак» вперед.

&laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: Виктор Гончаренко и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Урал» — «Спартак»: Соболев вывел красно-белых вперед. Онлайн-трансляция матча

ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
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Оренбург – Краснодар
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Ростов – Рубин
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Федор Чалов

Федор Чалов

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Зенит

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Наир Тикнизян

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Локомотив

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П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
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Лукас Вера

Оренбург

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И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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 3 1 1
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