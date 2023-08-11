Форвард «Урала» не забил в полупустые ворота при счете 1:1 в матче со «Спартаком»

Нападающий «Урала» Гильерме Шеттине не сумел реализовать голевой момент в матче 4-го утра РПЛ против «Спартака».

При счете 1:1 Шеттине во вратарской соперника никто не мешал пробить по воротам. Игрок попал в штангу.

Через 3 минуты после этого момента игрок красно-белых Александр Соболев вывел «Спартак» вперед.