Тихонов: «ЦСКА и «Урал» не станут раскрывать все карты, команды предпочтут разойтись миром»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА.

«ЦСКА уже давно не проигрывает — включая кубок, это уже шесть игр, — цитирует Metaratings.ru Тихонова. — «Урал», напротив, три последних матча терпит фиаско, успех есть лишь в кубке, где пройден «Спартак». У «Урала» сильный и опытный тренер Виктор Ганчаренко, который прекрасно знает ЦСКА и, возможно, имеет личные мотивы в поединке с бывшим клубом. Плохую серию пора срочно прекращать, а хорошие серии всегда кем-то прерываются. Потенциально «Урал» способен все это воплотить, тем более на своем поле. Но уже через четыре дня ему снова встречаться с ЦСКА в полуфинале кубка — и тут уж, наверное, надо выбирать, где выложиться по максимуму. Но еще вопрос, что выберут армейцы. Может быть, никто не станет раскрывать все карты, и обе команды предпочтут разойтись миром».

Матч «Урал» — ЦСКА пройдет сегодня, 15 апреля. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.