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Сегодня, 11:31

Тихонов: «ЦСКА и «Урал» не станут раскрывать все карты, команды предпочтут разойтись миром»

Мария Гусева
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА.

«ЦСКА уже давно не проигрывает — включая кубок, это уже шесть игр, — цитирует Metaratings.ru Тихонова. — «Урал», напротив, три последних матча терпит фиаско, успех есть лишь в кубке, где пройден «Спартак». У «Урала» сильный и опытный тренер Виктор Ганчаренко, который прекрасно знает ЦСКА и, возможно, имеет личные мотивы в поединке с бывшим клубом. Плохую серию пора срочно прекращать, а хорошие серии всегда кем-то прерываются. Потенциально «Урал» способен все это воплотить, тем более на своем поле. Но уже через четыре дня ему снова встречаться с ЦСКА в полуфинале кубка — и тут уж, наверное, надо выбирать, где выложиться по максимуму. Но еще вопрос, что выберут армейцы. Может быть, никто не станет раскрывать все карты, и обе команды предпочтут разойтись миром».

Матч «Урал» — ЦСКА пройдет сегодня, 15 апреля. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
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Торпедо – Спартак
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