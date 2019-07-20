23:42 20 июля | Футбол — РПЛ

Кононов впервые не проиграл Карпину

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"Спартак" в матче второго тура чемпионата России добился ничьей в гостях у "Ростова" (2:2), а главный тренер москвичей Олег Кононов впервые в карьере сумел избежать поражения от Валерия Карпина.

Ранее белорусский специалист проигрывал россиянину с "Краснодаром", "Арсеналом" и "Спартаком". (Кирилл Бурдаков)

Матчи команд Олега Кононова и Валерия Карпина

Дата

Город

Команда Кононова

Команда Карпина

Счет

25.09.2013

Москва

Краснодар

Спартак

2:3

24.08.2018

Тула

Арсенал

Ростов

0:1

14.04.2019

Ростов-на-Дону

Спартак

Ростов

1:2

20.07.2019

Ростов-на-Дону

Спартак

Ростов

2:2​
Ростов - Спартак

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
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