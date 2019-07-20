Кононов впервые не проиграл Карпину

"Спартак" в матче второго тура чемпионата России добился ничьей в гостях у "Ростова" (2:2), а главный тренер москвичей Олег Кононов впервые в карьере сумел избежать поражения от Валерия Карпина.

Ранее белорусский специалист проигрывал россиянину с "Краснодаром", "Арсеналом" и "Спартаком". (Кирилл Бурдаков)

Матчи команд Олега Кононова и Валерия Карпина

Дата Город Команда Кононова Команда Карпина Счет 25.09.2013 Москва Краснодар Спартак 2:3 24.08.2018 Тула Арсенал Ростов 0:1 14.04.2019 Ростов-на-Дону Спартак Ростов 1:2 20.07.2019 Ростов-на-Дону Спартак Ростов 2:2​

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