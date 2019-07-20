Кононов впервые не проиграл Карпину

"Спартак" в матче второго тура чемпионата России добился ничьей в гостях у "Ростова" (2:2), а главный тренер москвичей Олег Кононов впервые в карьере сумел избежать поражения от Валерия Карпина.
Ранее белорусский специалист проигрывал россиянину с "Краснодаром", "Арсеналом" и "Спартаком". (Кирилл Бурдаков)
Матчи команд Олега Кононова и Валерия Карпина
|
Дата
|
Город
|
Команда Кононова
|
Команда Карпина
|
Счет
|
25.09.2013
|
Москва
|
Краснодар
|
Спартак
|
2:3
|
24.08.2018
|
Тула
|
Арсенал
|
Ростов
|
0:1
|
14.04.2019
|
Ростов-на-Дону
|
Спартак
|
Ростов
|
1:2
|
20.07.2019
|
Ростов-на-Дону
|
Спартак
|
Ростов
|
2:2
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