Кононов объяснил, почему сам назначил капитана "Спартака". Все дело - в давлении СМИ

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов объяснил, почему принял решение самостоятельно назначить капитана команды. После расторжения контракта с хавбеком Денисом Глушаковым капитанскую повязку получил защитник Георгий Джикия. Его ассистент – полузащитник Роман Зобнин.

– Этот выбор созрел для меня давно, я наблюдал за каждым игроком, видел все их стороны, как они тренируются, общаются, как реагируют на выигрыши и проигрыши, как сплачивают коллектив, – сказал Кононов в интервью пресс-службе клуба.

Здесь выбор был очевиден. Надеюсь, он будет правильным.

– Раньше была процедура голосования, почему сейчас отказались от него?

– СМИ в прошлом году щепетильно подошли к выбору капитана. Чтобы снизить внешнюю напряженность со стороны СМИ, больше уделить внимание работе, я сделал на это акцент.