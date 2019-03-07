17:43 | Футбол — РПЛ

Компания, которая вела дела Игнатьева, прекратила с ним сотрудничество более месяца назад

0
Обсудить

Компания ProSports Manegment, которая ведет дела многих российских футболистов, сообщила, что прекратила сотрудничество с нападающим "Краснодара" Иваном Игнатьевым. В среду стало известно, что между игроком и клубом возникло недопонимание по новому контракту. 

"В связи со многими сообщениями в СМИ, а так же поступающими запросами, ProSports Manegment информирует, что компания и Иван Игнатьев приняли решение прекратить сотрудничество более месяца назад. Поэтому сложившаяся ситуация полностью находится в рамках отношений клуб-игрок.

Учитывая вышесказанное, компания ProSports Manegment хотела бы воздержаться от любых комментариев на эту тему, а также от комментариев на тему прекращения сотрудничества с самим Игнатьевым", - говорится в пресс-релизе ProSports Manegment.

 

Почему переговоры Игнатьева и "Краснодара" это очень важно

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ