Орлов о Соболеве: «По лицу видно, что мучается. Играл через боль»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» оценил состояние нападающего «Зенита» Александра Соболева после ничьей с «Ростовом» (1:1).

«Соболев сегодня, к сожалению, себя не проявил. Играл через не могу. По лицу видно, что мучается. Играл через боль. Что-то его беспокоит. Но хотел помочь команде. Тренеры решили выпустить его в старте.

Конечно, у «Зенита» многое не получалось. Но можно ли кого-то упрекнуть в отсутствии старания? Нет, конечно. Все футболисты работали, пытались изменить ситуацию. Просто «Ростов» заставил хозяев потратить очень много сил. Дончане заслуженно увозят ничью из Санкт-Петербурга. Все закономерно», — сказал Орлов «СЭ».

После 14 туров петербургский клуб с 31 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ.