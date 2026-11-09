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Агкацев о победе над ЦСКА: «Давно не было веселья в раздевалке. Чуть выдохнули»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев в разговоре с «СЭ» высказался о матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (4:2).

Игра проходила в Краснодаре 7 ноября.

— Победа над ЦСКА очень важна для нас, прежде всего, в плане эмоций. За долгое время в раздевалке было весело.

— Можно сказать, что «Краснодар» выдохнул чуть-чуть после семиматчевой серии без побед?

— Думаю, да. Понятно, что в это время было много критики в адрес команды, отдельных игроков, но такова футбольная жизнь. Стоит чуть-чуть не радовать болельщиков результатами, и начнется поток критики и грязи. Рады, что победили.

— Сейчас понимаешь, в чем была проблема, когда не могли выиграть?

— Думаю, нам не хватало какой-то концентрации в отдельных эпизодах. Допускали ошибки там, где их раньше не было.

«Краснодар» набрал 26 очков и занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «быки» 22 ноября на выезде сыграют против московского «Динамо».

Кирилл Радченко

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Станислав Агкацев
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон 2 : 1
8.11 18:30 Зенит – Ростов 2 : 2
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх 0 : 1
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