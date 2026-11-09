Агкацев о победе над ЦСКА: «Давно не было веселья в раздевалке. Чуть выдохнули»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев в разговоре с «СЭ» высказался о матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (4:2).

Игра проходила в Краснодаре 7 ноября.

— Победа над ЦСКА очень важна для нас, прежде всего, в плане эмоций. За долгое время в раздевалке было весело.

— Можно сказать, что «Краснодар» выдохнул чуть-чуть после семиматчевой серии без побед?

— Думаю, да. Понятно, что в это время было много критики в адрес команды, отдельных игроков, но такова футбольная жизнь. Стоит чуть-чуть не радовать болельщиков результатами, и начнется поток критики и грязи. Рады, что победили.

— Сейчас понимаешь, в чем была проблема, когда не могли выиграть?

— Думаю, нам не хватало какой-то концентрации в отдельных эпизодах. Допускали ошибки там, где их раньше не было.

«Краснодар» набрал 26 очков и занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «быки» 22 ноября на выезде сыграют против московского «Динамо».

Кирилл Радченко