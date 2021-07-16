Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное проведение финала Кубка России в феврале.

«Конечно, можно и в феврале Кубок России проводить, если в Амстердаме играть на их арене. Там можно сыграть. Другого варианта я не вижу. Ну а как зимой играть в футбол? Это же надо готовить поле. Нельзя просто сдуть весь снег и все. Поле надо минимум месяц готовить, подогревать. Ну это какая-то бредовая идея. У нас больше никаких проблем в футболе нет? Поле, газон надо будет после этого восстанавливать, а это стоит денег. Потом зимой какие зрители пойдут на футбол? Также у футболистов есть подготовительный период. В общем бред какой-то», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее глава Hypercube Питер Ньювенхейс порекомендовал Российскому футбольному союзу (РФС) перенести финал БЕТСИТИ Кубка России на февраль.

Проведение финала Кубка России-2021/22 запланировано на 29 мая 2022 года. Действующим обладателем трофея является «Локомотив».