Глава Hypercube заявил, что «Матч ТВ» понравился формат «Юпитер»
14:34
Глава Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал, какое формат реформирования РПЛ больше понравился «Матч ТВ».
— Готов ли «Матч ТВ» платить больше за формат «Юпитер»?
— Они сказали, что им очень нравится переход на систему «Юпитер». В сентябре будет тендер, будут ли платить больше — это зависит от канала.
13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
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