Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Глава Hypercube заявил, что «Матч ТВ» понравился формат «Юпитер»

14:34
Теги:

Глава Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал, какое формат реформирования РПЛ больше понравился «Матч ТВ».

— Готов ли «Матч ТВ» платить больше за формат «Юпитер»?

— Они сказали, что им очень нравится переход на систему «Юпитер». В сентябре будет тендер, будут ли платить больше — это зависит от канала.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Российская девушка-боец полностью разделась на взвешивании Bellator. Видео
О чем чаще всего забывают разные знаки зодиака
Песков оценил решение об отмене QR-кодов в заведениях общепита Москвы
Названы версии возможного крушения пассажирского Ан-28 под Томском
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы