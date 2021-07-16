Глава Hypercube заявил, что «Матч ТВ» понравился формат «Юпитер»

Глава Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал, какое формат реформирования РПЛ больше понравился «Матч ТВ».

— Готов ли «Матч ТВ» платить больше за формат «Юпитер»?

— Они сказали, что им очень нравится переход на систему «Юпитер». В сентябре будет тендер, будут ли платить больше — это зависит от канала.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.