Колесниченко отправился на третий сбор с ЦСКА

ЦСКА вылетел на третий учебно-тренировочный сбор, сообщается на официальном сайте клуба.

Сбор пройдет в испанском Кампоаморе до 23 февраля. Армейцы проведут четыре товарищеские встречи против швейцарского «Делемона» и шведского «Сириуса» (оба матча пройдут 15 февраля), испанской «Картахены» (19 февраля) и «Уфы» (22 февраля).

На сбор отправился в том числе форвард «Чертаново» Кирилл Колесниченко.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа, Максим Елеев, Никита Котин.

Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.

Нападающие: Федор Чалов, Илья Шкурин, Кирилл Колесниченко (на просмотре).