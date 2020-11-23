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Кокорин объяснил фразу о том, что никогда не перейдет в «Спартак»

16:29
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном прокомментировал фразу о том, что никогда не перейдет в московский клуб.

«Сейчас все чаще вспоминают ту фразу, обсуждают, даже неправильно интерпретируют. Да, я говорил, что никогда не буду играть в «Спартаке». Это все эмоции. Я много лет был знаком с футболистами «Спартака», приезжал в сборную — там массажист из клуба. И со всеми нормальные отношения. Так получалось, что я всегда играл за команды, у которых главным соперником был как раз «Спартак». Наверное, не надо зарекаться и публично все это говорить, держать эмоции в себе», — сказал Кокорин.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Кокорин провел 7 матчей, в которых забил один мяч и отдал результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://t.me/nobel_arustamyan/283

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