Кокорин играл в CS:GO до половины четвертого утра после матча с «Динамо»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин играл в CS:GO до 3:31 утра после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:1).

По информации на сайте FaceIt, отслеживающей статистику игроков, футболист победил в 4 матчах из 6. 20 ноября, за день до встречи с «Динамо», Кокорин также играл в CS:GO ночью: в тот день форвард закончил последний матч в 3:21.

Статистика профиля Кокорина на FaceIt.

В сезоне-2020/21 Кокорин, присоединившийся к «Спартаку» летом на правах свободного агента, провел 9 матчей. На его счету 1 гол и 2 результативных передачи.