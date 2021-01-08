Кокорин и Урунов поедут на первый сбор «Спартака»

Как стало известно «СЭ», форвард Александр Кокорин и полузащитник Остон Урунов примут участие в первом тренировочном сборе «Спартака», который пройдет с 14 по 24 января в ОАЭ.

В текущем сезоне 29-летний Кокорин провел 10 матчей за красно-белых, забил два гола и сделал одну результативную передачу. У 20-летнего Урунова — 9 игр, один забитый мяч.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России с 35 очками после 19 туров.