«Когда не сговаривались». Евсеев показал, как смотрит с женой «Брат 2»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram. 44-летний российский специалист показал, как смотрит фильм «Брат 2» со своей супругой, которая сейчас в Мытищах.

«Когда не сговаривались. Таня дома в Мытищах. Я в Уфе», — написал в Instagram Евсеев.

«Уфа» занимает 9-е место с 27 очками в турнирной таблице чемпионата России после 22 туров. Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 19 июня.

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