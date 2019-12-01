Коченков займет место в воротах «Локомотива» в матче с «Динамо»

В матче 18-го тура чемпионата России «Локомотив» сыграет с «Динамо». Стали известны стартовые составы команд.

В основном составе «Локомотива» выйдет голкипер Антон Коченков. Гильерме нет даже в числе запасных вместе с Антоном Миранчуком и Дмитрием Бариновым.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило, Коломейцев, Куликов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Смолов.

Запасные: Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Жемалетдинов, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев, Мухин, Эдер.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Морозов, Ордец, Юсупов, Нойштедтер, Рауш, Кардозу, Филипп, Игбун.

Запасные: Сангаре, Шунич, Евгеньев, Калини, Соснин, Каборе, Грулев, Панченко, Обольский, Шейдаев, Нжи.

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