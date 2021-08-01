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Кержаков: «Уверен, что мы в начале большого пути»

19:40
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:1) подвел итоги встречи.

«В целом доволен игрой, если подводить общий итог игры. Если разбивать на отрезки, то первым таймом недоволен, — отметил Кержаков в эфире «Матч Премьер». — Поддались волнению и сумбуру, ничего не смогли создать и пропустили гол, когда в обороне не было никакой слаженности.

Что касается второго тайма, то мы перестроились и внесли коррективы в перерыве. Команда это все впитала, восприняла. Второй тайм получился очень хорошим. Первые 30 минут вообще шикарно. Потом сказалось то, что у нас очеень много ребят играют постоянно. На них большое давление, моральное в том числе. Им тяжело. Стали подсилать, давил результат. Ничья на выезде — неплохой результат. Мы только начинает. Уверен, что мы в начале большого пути. Мы делам первые шаги в РПЛ. Во втором тайме выглядели достойно.

Что сказал в перерыве? Попросили ребят успокоиться и внесли коррективы в то, как должны перемещаться игроки во врея позиционной атаки соперника.

— Вы кричали в адрес судейской бригады во время матча...

— Нет. это просто эмоции. Вопросов нет никаких.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов 0
Зенит 1
1-й тайм

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА 1
Локомотив 2
Матч завершен

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74

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