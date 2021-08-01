Кержаков: «Уверен, что мы в начале большого пути»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:1) подвел итоги встречи.
«В целом доволен игрой, если подводить общий итог игры. Если разбивать на отрезки, то первым таймом недоволен, — отметил Кержаков в эфире «Матч Премьер». — Поддались волнению и сумбуру, ничего не смогли создать и пропустили гол, когда в обороне не было никакой слаженности.
Что касается второго тайма, то мы перестроились и внесли коррективы в перерыве. Команда это все впитала, восприняла. Второй тайм получился очень хорошим. Первые 30 минут вообще шикарно. Потом сказалось то, что у нас очеень много ребят играют постоянно. На них большое давление, моральное в том числе. Им тяжело. Стали подсилать, давил результат. Ничья на выезде — неплохой результат. Мы только начинает. Уверен, что мы в начале большого пути. Мы делам первые шаги в РПЛ. Во втором тайме выглядели достойно.
Что сказал в перерыве? Попросили ребят успокоиться и внесли коррективы в то, как должны перемещаться игроки во врея позиционной атаки соперника.
— Вы кричали в адрес судейской бригады во время матча...
— Нет. это просто эмоции. Вопросов нет никаких.
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