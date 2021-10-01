Газизов: «Урунов восстановился, никаких проблем со здоровьем у него нет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» сообщил, что полузащитник команды Остон Урунов восстановился от травмы.

«Остон Урунов уже тренируется в общей группе несколько дней. Проблем со здоровьем никаких не испытывает. Выйдет ли он на поле в ближайшем матче против «Урала»? Он будет в заявке, а там уже решать тренеру, не я тут принимаю решения», — сказал Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист дважды выходил на замену в матчах Тинькофф РПЛ и не отметился результативными действиями.

Матч «Уфа» — «Урал» состоится воскресенье, 3 октября. Начало — в 14:00 по московскому времени.