Газизов: «Урунов восстановился, никаких проблем со здоровьем у него нет»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» сообщил, что полузащитник команды Остон Урунов восстановился от травмы.
«Остон Урунов уже тренируется в общей группе несколько дней. Проблем со здоровьем никаких не испытывает. Выйдет ли он на поле в ближайшем матче против «Урала»? Он будет в заявке, а там уже решать тренеру, не я тут принимаю решения», — сказал Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
В нынешнем сезоне 20-летний футболист дважды выходил на замену в матчах Тинькофф РПЛ и не отметился результативными действиями.
Матч «Уфа» — «Урал» состоится воскресенье, 3 октября. Начало — в 14:00 по московскому времени.
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