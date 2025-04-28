КДК накажет «Динамо» и «Зенит» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам 26-го тура РПЛ.

«Рассмотрим задержку выхода команды «Динамо» на две минуты перед началом матча. Массовое скандирование болельщиками «Динамо» и «Зенита» оскорбительных выражений», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место в таблице РПЛ. «Динамо» с 47 баллами находится на 5-й строчке.