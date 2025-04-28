КДК рассмотрит 17-е нарушение тренера «Рубина» Рахимова в сезоне

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам 26-го тура РПЛ.

«Систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Рубина» Рахимова — 17-е нарушение в сезоне. И футболист «Факела» Моцпан удален за серьезное нарушение правил. Моцпан приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Рубин» занимает седьмое место в РПЛ, набрав 39 очков. «Факел» замыкает таблицу с 15 очками.