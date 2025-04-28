КДК рассмотрит неправомерное появление тренера «Пари НН» на скамейке запасных во время матча с «Ахматом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам 26-го тура РПЛ.

— Во время матча «Пари НН» и «Ахмата», на скамейке запасных в технической зоне «Пари НН» находился тренер по физической подготовке Руслан Зубик, который не был внесен в протокол матча. Далее рассмотрим удаление тренера Пантича за нецензурную брань в адрес арбитра. Специалист приглашен на заседание. Также рассмотрим неподобающее поведение: предупреждение шести футболистов и удаление официального лица клуба в составе одной команды, — сказал Григорьянц «СЭ».

Нижегородцы прервали шестиматчевую безвыигрышную серию. После этого матча «Пари НН» с 23 очками остался в зоне «стыков» в таблице РПЛ, занимая 13 место. «Ахмат» (23 балла) опустился на 14-ю строчку.