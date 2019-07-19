19:26 | Футбол — РПЛ

Казарцев и Вилков - видеоассистенты на матче "Динамо" - "Рубин"

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Функции видеоассистентов на матче 2-го тура чемпионата России "Динамо""Рубин" выполнят Василий Казарцев и Михаил Вилков, информирует официальный сайт РФС.

Полностью состав официальных лиц этого матча выглядит так: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Сергей Карасев (Москва); ВАР – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

Напомним, на этом матче впервые в истории чемпионатов России будет использоваться система ВАР в режиме live.

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/210235

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