Кавазашвили: «Дзюба сильнее Соболева — Саше еще надо работать и работать»
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил форварда «Локомотива» Артема Дзюбу с нападающим красно-белых Александром Соболевым.
«Когда речь заходит о российских нападающих, мне на ум приходят два игрока — Дзюба и Кокорин. Соболев? Саше в «Спартаке» еще надо работать и работать, чтобы быть похожим на Артема, пока он не является его конкурентом. Мое мнение — Дзюба сильнее Соболева», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.
В минувшем сезоне 34-летний Дзюба провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами. На счету 26-летнего Соболева 13 забитых мячей и 8 голевых передач в 26 играх.
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