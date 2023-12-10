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Сегодня, 17:45

Кавазашвили: «Не могу назвать Шунина легендой «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о том, что голкипер «Динамо» Антон Шунин обошел Льва Яшина по количеству игр за клуб.

«Легендами называют не тех игроков, которые обогнали великих футболистов по количеству матчей, а тех, кто за всю свою карьеру достиг таких высот, которых не суждено достичь другим. Поэтому, сколько бы еще ни сыграл Антон Шунин за «Динамо», он не сможет превзойти великого вратаря Льва Яшина. Поэтому при всем уважении к Антону я не могу назвать его легендой. Он хороший и добротный голкипер, желаю ему играть еще очень долго, но такими словами разбрасываться не буду», — цитирует Кавазашвили RT.

36-летний Шунин является воспитанником «Динамо». За московскую команду он играет с 2007 года. Всего на его счету 359 матчей, 399 пропущенных мячей и 124 игр на ноль.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1243628-kavazashvili-shunin-dostizhenie-yashin
Анзор Кавазашвили
Антон Шунин
Лев Яшин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
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9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
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 - : -
10.12 19:45
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 - : -
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