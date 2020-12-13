Карпин рассказал о главной задаче «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 18-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ахматом» рассказал, к чему будет стремиться его команда.

«Футболисты показали, что мы пытаемся делать на тренировках, — сказал Карпин в эфире канала «Матч премьер». — Для нас самая главная задача — стабильность, которой не удается достичь в силу ряда причин. Глебов получил повреждение, Песьяков восстановился. Стабильности состава тоже не удается достичь по ряду причин. Ночные толчки? Мы не говорили об этом в команде. Знаю, что некоторые ребята ощутили. Я даже не почувствовал».

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.