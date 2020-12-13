РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Карпин рассказал о главной задаче «Ростова»

18:55

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 18-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ахматом» рассказал, к чему будет стремиться его команда.

«Футболисты показали, что мы пытаемся делать на тренировках, — сказал Карпин в эфире канала «Матч премьер». — Для нас самая главная задача — стабильность, которой не удается достичь в силу ряда причин. Глебов получил повреждение, Песьяков восстановился. Стабильности состава тоже не удается достичь по ряду причин. Ночные толчки? Мы не говорили об этом в команде. Знаю, что некоторые ребята ощутили. Я даже не почувствовал».

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир