Карпин прокомментировал возможную приостановку чемпионата России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России с «Локомотивом» (1:3) высказал свое мнение по поводу ситуации с коронавирусом.

Как стало известно «СЭ», во вторник, 17 марта, после видеооконференции УЕФА с участием руководителей национальных федераций, ассоциаций лиг и клубов РПЛ на общем собрании, скорее всего, примет решение о приостановке чемпионата России.

— Вы уже прикидывали, что делать в случае приостановки чемпионата?

— Пока не обсуждали. Когда решение будет, тогда будем обсуждать все это. В каждом регионе сейчас еще разные меры. Например, непонятно, можно будет тренироваться или нет. Когда объявят — тогда будем думать. Трудно что-то предугадывать. (Юрий Плохотниченко)