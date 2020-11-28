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Карпин пожаловался на кадровые проблемы после матча с «Динамо»

21:40
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ход матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (4:1).

«Сложно играть в таком ритме, тем более, когда не можешь рассчитывать на всех футболистов. Перед каждой игрой минимум пять человек отсутствуют. В голове есть наброски оптимального состава, но его никак не собрать», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

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