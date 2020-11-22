Карпин: «Новички еще совсем не вписались в «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Рубином» (2:0) в матче 15-го тура Тинькофф-РПЛ.

— Не скажу, что все получилось. Многое не получилось, — сказал Карпин в эфире «Матч премьер». — Минут 20 до травмы Хасимото все было хорошо, кроме последнего паса. Во втором более-менее сыграли. Понятно, что не лучшая игра.

Новички по мне еще совсем не вписались. Работы еще непочатый край. Работа не останавливается, нужно время.

Погода? Ну что делать, в таких условиях мы играем уже не первый год, условия для всех были одинаковыми.