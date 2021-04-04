Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (2:3).

— Довольны игрой?

— В целом да. К чему готовились — делали. Обидно проигрывать, еще и когда залетают такие голы. Ребята молодцы, могу поблагодарить.

— Когда был ключевой момент матча? После гола Соболева во втором тайме?

— Нет, это было до этого. Минут на 10 отдали инициативу.

— Показалось, что во втором тайме команда не выдержала темп, который задала в первом тайме. Это проблема?

— Если вам показалось, то может быть. Мне так не показалось. Выдержали 90 минут. Начали терять мячи на своей половине поля, где-то недорабатывали — в этом была проблема.

— Соболев забил два мяча. У «Ростова» не было защитников центральных? Или дело не в этом?

— Игру смотрели? Ну что Соболев сделал? Рикошет — забил, на стандарте воспользовался ростом. Что еще? Что-то видели еще?

— Впереди шесть туров. Что на кону для команды?

— Борьба до конца. Хотим оказаться как можно выше. Главное, не терять очки.

— «Спартак» чем-то удивил?

— Когда готовились, отметили, что они играют невычурно.

— Почему, когда повели в счете не удержали хотя бы до перерыва?

— Потому что пропустили гол.

— «Спартак» первого круга, где было вялое катание мяча по полю, и сегодняшний «Спартак» — разные команды? Что изменилось?

— Стали играть чуть по-другому, в более простой футбол.

— Вы сдержали Промеса, но не смогли Соболева. Акцент делали на Квинси?

— Акцент делался на всем «Спартаке».

— Хашимото справился с первой игрой для себя в году?

— Понятно, что не готов на 100%. Те минуты, которые отыграл в первом тайме — достойно. Во втором подустал, поле было мягкое. Вернулся — уже хорошо.

— «Ростов» получил несколько острых атак после своих угловых. Невнимательность, или неправильное расположение при стандартах?

— Не помню, когда пропускали из-за этого. Сегодня был всему виной рикошет.

— Почему сегодня играл Алеесами, а не Хаджикадунич?

— Потому что он более свежий.

(Артем Калинин)