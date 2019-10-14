Назначены арбитры и инспекторы на матчи 13-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФС.

Бригада во главе с Сергеем Карасевым обслужит субботнюю встречу «Зенита» и «Ростова». На встрече также будет работать ВАР — им выступит Михаил Вилков. Он же в воскресенье судит игру «Динамо» — «Краснодар».

«Спартак» и «Рубин» судит Сергей Лапочкин. Еще один ВАР — Алексей Сухой — будет помогать Виталию Мешкову на игре «Арсенал» — «Сочи».

18 октября (пятница)

«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).

19 октября (суббота)

«Тамбов» — «Урал»: судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Зенит» — «Ростов»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); ВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

«Спартак» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

20 октября (воскресенье)

«Оренбург» — «Крылья Советов»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).

«Уфа» — ЦСКА: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Александр Колобаев (Москва).

«Арсенал» — «Сочи»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); ВАР — Алексей Сухой (Люберцы), АВАР — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

«Динамо» — «Краснодар»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

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