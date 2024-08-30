Бригада Безбородова обслужит матч «Локомотив» — «Краснодар» в 7-м туре РПЛ
РФС объявил судейские назначения на матчи 7-го тура чемпионата России.
Центральную встречу ближайшего уик-энда «Локомотив» — «Краснодар» обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.
31 августа (суббота)
«Химки» — ЦСКА: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Хамид Талаев, Дмитрий Семенов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гвардис.
«Пари НН» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Французов.
«Спартак» — «Рубин»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Арам Петросян, Алексей Ермилов; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Юрий Баскаков.
«Ахмат» — «Акрон»: судья — Роман Сафьян, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Павел Новиков; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.
1 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Динамо» Москва: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Алексей Резников.
«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Андрей Болотенков, Артем Перов; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Сергей Мартынов.
«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Ростов» — «Факел»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Максим Гаврилин, Максим Белокур; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Виктор Кулагин.
Перед началом 7-го тура лидером турнирной таблицы РПЛ является «Локомотив», на счету которого 15 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1