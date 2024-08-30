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Сегодня, 15:15

Бригада Безбородова обслужит матч «Локомотив» — «Краснодар» в 7-м туре РПЛ

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РФС объявил судейские назначения на матчи 7-го тура чемпионата России.

Центральную встречу ближайшего уик-энда «Локомотив» — «Краснодар» обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

31 августа (суббота)

«Химки» — ЦСКА: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Хамид Талаев, Дмитрий Семенов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гвардис.

«Пари НН» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Французов.

«Спартак» — «Рубин»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Арам Петросян, Алексей Ермилов; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Юрий Баскаков.

«Ахмат» — «Акрон»: судья — Роман Сафьян, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Павел Новиков; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.

1 сентября (воскресенье)

«Оренбург» — «Динамо» Москва: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Алексей Резников.

«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Андрей Болотенков, Артем Перов; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Сергей Мартынов.

«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ростов» — «Факел»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Максим Гаврилин, Максим Белокур; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Виктор Кулагин.

Перед началом 7-го тура лидером турнирной таблицы РПЛ является «Локомотив», на счету которого 15 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Безбородов
4
7
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Максим Глушенков

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 7
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Маркус Вендел

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Алексей Батраков

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Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

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Динамо Мх

 5 1 0
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 4 1 1
Бутта Магомедов

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