Капитан «Зенита» Иванович прибыл на тренировочный сбор команды в Катаре
14:03
Защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович присоединился на сбор в Катаре, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. 35-летний серб отсутствовал в первые дни сбора в Дохе по личным обстоятельствам.
Команда Сергея Семака будет тренироваться в Катаре до 25 января.
Капитан с нами! pic.twitter.com/96AOCrHo32— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 18, 2020
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