Капитан «Зенита» Иванович прибыл на тренировочный сбор команды в Катаре

Защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович присоединился на сбор в Катаре, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. 35-летний серб отсутствовал в первые дни сбора в Дохе по личным обстоятельствам.

Команда Сергея Семака будет тренироваться в Катаре до 25 января.