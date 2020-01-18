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Капитан «Зенита» Иванович прибыл на тренировочный сбор команды в Катаре

14:03
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Защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович присоединился на сбор в Катаре, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. 35-летний серб отсутствовал в первые дни сбора в Дохе по личным обстоятельствам.

Команда Сергея Семака будет тренироваться в Катаре до 25 января.

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